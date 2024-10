Peasponsoritest ilma jäänud tippsuusatajatele esitati kummaline süüdistus

Norras suusakoondisel on staare jalaga segada ning talvel ootab kodusel MMil tõenäoliselt medalisadu. Riigi alaliidus peaksid kõik olema rõõmsad ja rahul, kuid reaalsus on hoopis teine.

Kohalik panganduskontsern ning Norra suusaliidu üks peasponsoritest Sparebank 1 teatas suvel, et tulevane hooaeg jääb pärast kümme aastat kestnud koostööd viimaseks. Teisipäeval tuli järgmine löök alaliidule, mis kaotas eelmisel aastal ligi 100 000 eurot. Ka naftafirma Equinor lõpetab sponsorluse alaliiduga. «Me ei välista tulevikus koostööd spordiga, kuid see on suunatud peamiselt kohalikele kogukondadele, kus me asume,» ütles Equinori sponsorjuht Thea Moen Kampanje vahendusel.

Majandusekspert Trond Blindheim sõnas, et Norra Suusaliidul on raske asendada eelpool mainitud kaht suursponsorit. Ettevõtete lahkumise taga on mitu põhjust, sealhulgas põnevate staaride puudumine. «Kunagi oli murdmaasuusatamine nagu F1, kui Petter Northug ja Therese Johaug olid rajal. Nüüd puudub norralastel samasugused karismaatilised tegelased. Paljud teised spordialad ja sportlased on värvikamad ja lõbusamad just sponsori vaates,» ütles Blindheim NRKle.