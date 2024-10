Tänaku boss Kesk-Euroopa ralli eel: ei tohi korrata Tšiilis tehtud viga

Lõuna-Ameerikas kärpis Toyota tiimide arvestuses Hyundai edu pea poole võrra ehk 17 punktile. Tänavu on WRCs sõita veel kaks etappi, viimased rallid toimuvad asfaldil, pinnasel, mis peaks olema Hyundai jaoks soodne.

Kesk-Euroopa rallil sõidetakse kolmes erinevas riigis: Tšehhis, Saksamaal ja Austrias. Hyundaile peaks olema see koduralli, sest nende hoolduspark kui ka peakontor asub Saksamaal.

«Kogu meie tiim on väga põnevil, et saame taas kodumaal võistelda, eriti kuna nüüd on hooaja otsustavad hetked. Peame säilitama oma liidripositsiooni mõlemas arvestuses. Selleks vajame puhas võistlust, et tiitlid just meie õuele tuleksid tuleksid meile,» vahendas Hyundai tiimipealiku Cyril Abitebouli sõnu Rallit.fi.

«Thierry Neuville võitis siin eelmisel aastal ja me kõik teame, kui tugev ta asfaldil on. Sel nädalavahetusel on kõik võimalik,» vihjas tiimjuht Neuville'i soodsale positsioonile sõitjate MM-tiitli arvestuses ning et belglasel on võimalik juba Kesk-Euroopa etapil maailmameistriks tulla.

Peamine rõhk on ikkagi tiimide arvestuses. «Seal on meil kõva lahing. Meie oleme järgmiseks vaatuseks valmis. Ott Tänak oli siin eelmisel aastal kolmas. Asfaldil on head kiirust näidanud ka Andreas Mikkelsen. Tahame võtta nädalavahetusest maksimumi, Tšiilis ei suutnud me seda teha,» sõnas Abiteboul.