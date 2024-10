Heiko Rannula: eurosarjas loeb vaid võit, pole vahet, kas ilusa või koleda mänguga

Mehed täitsid mänguplaani hästi, vastaste kahe põhilise tagamängijaga saime väga hästi hakkama. See halvaski nende mängu ning edasi hakkasid nad juba üks-ühe vastu punnima. Tänapäeva pall on selline: pall on palju tagamängijate käes ja nood otsustavad palju. Ainult korvi alt on raske mänge võita.»