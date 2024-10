Euroopa spordipealinnaks saavas Tallinnas tuleb palju vingeid võistlusi

«Programmis on kahtlemata olulisel kohal rahvusvahelised võistlused sealhulgas tiitlivõistlused, kuid veelgi tähtsam on korraldada sündmusi Tallinna inimestele. Me ei tee suuri ja glamuurseid ühekordseid asju, mis käivad korra üle ja siis on läinud, vaid püüame saavutada positiivset ja kestvat väärtust. Seda nii investeeringute osas, aga ka laiemas mõttes, innustades linlasi rohkem liikuma ja tervislikumalt elama,» lausus linnapea.