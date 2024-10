Alar Rikberg pärast võidumängu: riskantsed lahendused tõid tulu

Bigbank kaotas pühapäeval Cronimet liigas 1:3 Riia Robežardzele. «Me polnud pühapäevaseks mänguks täielikult valmis, sest meeste mõtted olid juba euromängudel. Ütlesin meestele pärast kaotust, et üks halb päev ei tähenda, et me ei oskaks enam võrkpalli mängida,» räägib Rikberg ajakirjanikele.

Mängueelsetest juttudest võis välja lugeda, et paari favoriit on Zõtomir. «Enne mängu ütlesin meestele, et Zõtomir on kõrgema tasemega meeskond kui need, kellega oleme Cronimetis harjunud, aga hästi tegutsedes oleme võimelised ka neid võitma,» märgib peatreener.