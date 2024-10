Tipptasemel 20. hooaega alustanud Kaido Saks mängib korvpalli, kuni jaksu jätkub

Keila meeskond kaotas kodusaalis 48:82 ning mängu käik vastas tulemusele. «Arvan, et tundsime nende ees natuke liiga palju aukartust, võib-olla mõtlesime, et tegemist on eelmise aasta tšempioniga. Kuid neil on pool koosseisu vahetunud ja see on täitsa mängitav meeskond. Kui me natukenegi mänginuks nii nagu TalTechi või Riia Zelli vastu, võinuks pilt hoopis teine olla,» võttis Saks mängu kokku.