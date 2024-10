M-Spordi pealik selgitab Kesk-Euroopa ralli väljakutseid

Nimelt toimub ralli kolmes eri riigis – Tšehhis, Saksamaal ja Austrias – mille teed on erineva iseloomuga. Jutt ei käi siinkohal mõistagi inimlikest iseloomujoontest – kuri või rõõmus – vaid nende sõiduomadustest.

Neljapäeval ja reedel Tšehhis sõidetavad katsed (kogupikkuses 125 km) on üldjoontes kiiremad kui laupäeval ja pühapäeval Austrias ja Saksamaal eesootavad (123 km). Viimastel on plaanis rohkem erinevaid mahapöördeid ning sirged pole nii pikad, kuid see-eest peaks asfaldikate olema kvaliteetsem.

Eelkirjeldatu tähendab aga seda, et masinate seadistust tuleb ralli jooksul korrigeerida. Ent sellegi paika sättimine pole kõige lihtsam, sest näiteks esimene korraline hoolduspaus on kavas reede õhtul, kui omajagu katseid juba sõidetud.

«See ralli on võrreldes teiste tänavustega vägagi eriline. Testikatse sõidetakse eraldi ja pärast seda pole meil võimalik autot enne ralli õiget algust uuesti hooldusesse võtta. Seejärel möödub ka terve reedene päev ilma korraliku hooldusalata. Kui lisada see niigi väljakutsuvatele ja mudastele tingimustele, muutub see ralli kõikide tiimide jaoks parajaks väljakutseks,» vahendas Rallit.fi ka M-Spordi bossi Richard Milleneri öeldut.