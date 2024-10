PRESSISEKTOR Hyundai olukord mängib Tänaku kasuks ja Neuville'i kahjuks

Nädala krahh | Eesti-Läti võrkpalliliiga on selle asutamisest peale kulgenud sini-must-valge domineerimisel, sest Eesti klubid on võitnud alates 2007. aastast kõik tiitlid. Möödunud nädalavahetusel pidasid Daugavpilsi ja Riia meeskonnad Eestis neli mängu ja võitsid neist kolm. «Põhiturniiri tähtsus on väike, sest sõelmängudele pääsevad ju kõik. Eesti klubid keskendusid praegu eurosarjale. Kui kevad kätte jõuab, on esikoht taas meie oma,» sõnas Juhkami.

Reibas rõõm | Eesti meeste jalgpallikoondis alistas 3:1 Aserbaidžaani ja kaotas 0:3 Rootsile. Kas klaas on pooltühi või pooltäis? Järvela taandas end arutelust, sest sõltumatute Šveitsi laborite testide põhjal on tal pea asemel jalgpall. Jagomägi ja Juhkami olid aga nõus, et klaas on praegu ikkagi pooltäis. «Eesti meeskond tegelikult mängis ju jalgpalli,» rõhutas Juhkami. «Varem oli nii, et kui reeglina väga kaitsev plaan A ei toiminud, siis plaan B-d polnud. Jürgen Henni puhul ma seda ei karda,» lisas Jagomägi.