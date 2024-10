Ogier: Tänaku asemel püüaks ma veel sõitjate MM-tiitlit

Neuville ja Tänak, kes mõlemad kuuluvad Hyundai meeskonda, on peamised pretendendid MM-tiitlile. Neuville edestab eestlast 29 punktiga ning kuigi teoreetiliselt on tiitliheitluses ka Toyota sõitjad Ogier ja Elfyn Evans, siis nemad endil suuri võimalusi enam ei näe.

Prahas toimunud avatseremoonial esinedes ütles Ogier, et Tänak võiks siiski sõitjate MM-tiitlit sihtida. «Tema (Tänaku – toim) positsioonis prooviks ma veel maailmameistriks tulla. Selles positsioonis, kus ma olen, pole see enam võimalik. Minu eesmärgiks ongi tiimide MM-tiitel. Väga raske võitlus seisab ees. Me anname endast sel nädalavahetusel kõik ja loodame, et sellest piisab,» kostis Ogier.

«See on väga kiire ralli, kitsad teed, mis annavad autos sees veel kiirema tunde. Mõned teed on veidi kurvilised, mis hoogu maha võtavad. Lõpuks sõidame kõik samal rallil ning seetõttu tuleb ka tuline lahing tiitli peale,» kirjeldas prantslane järgmised neli päeva kestvat mõõduvõttu.

Kui Tänak laval käis, uuriti ka temalt, kas ta mõtleb ka sõitjate MM-tiitli peale või on ta meeskonnamängija. «Suurem tähelepanu on ikka Toyota peal. Thierryga on vahe väga suur, kuid Toyotaga on see väike. Seega peame tiimina kõva esituse tegema,» vastas saarlane.