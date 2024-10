Maailmarekordi jooksnud kergejõustiklast kahtlustatakse dopingu kasutamises

Keenia kergejõustikuliidu arvates on Chepngetichi aadressil tehtud süüdistused täiesti ebaõiglased. «Sel aastal püstitati palju maailmarekordeid ja seetõttu on põhjendamatu seada tema saavutust kahtluse alla. Sellised alusetud süüdistused ei kahjusta mitte ainult tema, vaid kogu spordi jõupingutusi,» seisis liidu avalduses.

Tuuakse välja, et Chepngetichi on läbinud mitmeid dopingukontrolle, nii enne võistlust kui ka pärast. «Need on standardprotseduurid ja alles pärast kõigi tulemuste kontrollimist kinnitatakse tema maailmarekord ametlikult. Kuigi Ruthi saavutus on muljetavaldav, pole see pretsedenditu,» viidatakse sellele, et Chepngetichi rekord oli kaks minutit parem, kui mullu Berliini maratonil Tigst Assefa joostud maailmarekord 2:11.53.