Johanna Talihärm Norra kohtu otsusest: kui vaja, siis kohanen

Kohtuveskid on jahvatanud juba neli aastat ning Amer Sportsil on võimalik esialgset otsust edasi kaevata kuni 10. novembrini. Kuid praeguse seisuga peavad Salomon ja Atomic peatama ebaseaduslike suusaklambrite müügi ja turustamise.

See tähendab ka seda, et tippvõistlejad ei tohiks neid kasutada, sest ka seda loetakse turundamiseks. Võimalik, et mitmed suusaklambrid tuleb enne novembri lõpus algavat MK-hooaega välja vahetada, kirjutas VG.