Miks varjas Karsten Warholm teda läbi terve hooaja seganud vigastust?

Miks otsustas Warholm seda aga konkurentide ja avalikkuse eest varjata? «Mulle ei meeldi kedagi eksitada ja on selge, et sellises olukorras on raske olla. Läksin võitlema olümpiakullale, see oli ilmselgelt minu ambitsioon ja lootsin selle saavutada.

Ja kui on selline plaan, siis ei saa teistele kuttidele märku anda, et nad lähevad vastamisi kellegagi, kes on pooleldi vigastatud. Kui selline otsus on vastu võetud tuleb seda sajaprotsendiliselt teha. Nii ma arvasin. Kuid on selge, et on kiusatus vabandada, kui asjad ei lähe nii, nagu soovid. Ning ma tunnistan seda,» ütles ta intervjuus Norra ajalehele VG.