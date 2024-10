Üks Hyundai sõitja võib järgmisel hooajal liituda tiimi juhtkonnaga

Täna alanud Kesk-Euroopa rallil on Hyundai sõitjal Thierry Neuville'il võimalik kindlustada sõitjate MM-tiitel. Samas arutati suletud uste taga aga veel üht teemat – kas Dani Sordol on potentsiaali liituda järgmisel aastal Lõuna-Korea meeskonna juhtkonnaga.

Prognoositakse, et Abiteboul loobub täiskohaga WRC-rallidel kohapeal käimisest ja pühendub rohkem Hyundai uuele projektile, et 2026. aastaks liituda ringraja kestvussõidusarjaga (WEC).

Sordo saabus Prahasse Kesk-Euroopa ralli starti Lõuna-Koreast, kus veetis aega Soulis Hyundai juhtkonnaga. «Ma ei ole õige inimene sellest rääkima. Ma arvan, et Cyrilile tuleb see küsimus esitada,» ei tahtnud Sordo DirtFishiga sel teemal pikalt rääkida.

Samas oli ta aga nõus natuke teemale valgust heitma. Sordo arvas, et kui Hyundail on Genesise brändi kaudu plaan liituda WEC-sarjaga, siis ei jõua Abiteboul kõiki projekte samal ajal teha. «Tal on nüüd rallikogemust, kuid ta on ringrajal sündinud, nii et ta armastab ringrada,» rääkis Sordo Abiteboulist, kes on varem töötanud F1 Renault meeskonnapealikuna.