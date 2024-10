Toyota pealik pidi möönma karmi tõsiasja: saame loota ainult neile kahele

Suurepärane esinemine Tšiili MM-rallil, kus meeskondlikus punktiarvestuses tehti puhas vuuk ja vahe Hyundiga kahanes 17 punktile, tõstis Toyota aktsiad kõrgele. Vaatamata ootustele ei tulnud Kesk-Euroopa rallil starti Kalle Rovanperä, kes on tänavu teinud kaasa osalise hooaja.

Nii on Toyota esindatud nelja sõitjaga, kellest kolm on nomineeritud meeskondlikele punktidele. Pole küsimust, et kaks neist on Sébastien Ogier ja Elfyn Evans, kuid kolmandaks sõitjaks määrati Takamoto Katsuta. Jaapanlane jäeti välja Tšiili MM-rallilt, tema autosse pandi noor soomlane Sami Pajari, kes on stardis ka Kesk-Euroopas.

Sébastien Ogier ja Elfyn Evans. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Latvala andis mõista, et kuigi panused on meeskondliku MM-tiitli osas suured, siis nende lootused on lasunud kahele sõitjale – Ogier’le ja Evansile. «Esmalt vajame laupäevast head lõppseisu ja seejärel tugevaid esitusi pühapäeval ja punktikatsel. Jah, olukord on selline, et me peaksime Hyundaid kõigil neis arvestuses edestama. Ainult rallivõidust ei piisa,» teatas Latvala.

Nüüd jõudiski ta tõsiasjani, et suuri punkte oodatakse vaid pooltelt oma sõitjatelt. «Seoses Samiga ei ole meie ootused kõrged. Tegemist on tema esimese võidusõiduga asfaldil Rally1-autoga. Loodame, et ta teeb samasuguse soorituse nagu Tšiilis ja suudab stabiilselt head tempot hoida. Sama seis on ka Takamotoga, et ta saaks kolmanda autona mõne meeskonnapunkti kindlustada. Tulemuse osas loodame täielikult Sebastienile ja Elfynile,» ei teinud Latvala asjast saladust.

Sarnaselt paljudele teistele oli Latvala seisukohal, et tänavune Kesk-Euroopa ralli tundub olevat lihtsam kui eelmine. Kuigi enamus katseid on muutunud, siis olud on paremad, sest 2023. aastal keeras palju plaane peapeale vihamsadu.

«Nüüd on ilm palju kuivem ja parem kui eelmisel aastal. Mõnes kohas on pandud ka palju rohkem lõikamisvastaseid tõkkeid. See teeb asja pisut lihtsamaks. Tingimused on praegu ühtlasemad,» arvas Latvala.