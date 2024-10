ANALÜÜS «Me olemegi nii head!» Kiirelt sotid selgeks teinud Tartu lõi ukrainlased auti

1. «Me olemegi nii head!»

Rikberg ütles enne kohtumisi Zõtomiriga, et vastane on väike favoriit. Ometi suutis Bigbank võita viis geimi järjest ning kindlustas sellega edasipääsu. Kuidas nii? «Me olemegi nii head! Mängisime kaks päeva järjest oma parimat mängu,» sõnab Rikberg ajakirjanikele.

Tema jutus on iva, sest tartlased suutsid mõlemal päeval suruda oma mängu peale. Episoodiliselt oldi küll rabedad, ent ka see näitab kvaliteeti, kui meeskond suudab keerulistest perioodidest kiiresti üle saada. Ehe näide on esimese geimi teine pool, kui Tartu jäi tagaajaja rolli, ent läks siis mitme punktiga eest ära ja võitis. Säärasel viisil geimi saamine murdis vastase maha ning ka see on kvaliteedi märk – halvad meeskonnad ei löö naljalt vastast rivist välja.