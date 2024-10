FIAga vägikaigast vedav Verstappen jätkab nappide vastuste andmist

Millest tüli alguse sai? FIA president Mohammed Ben Sulayemi paiskas õhku mõtte, et vormeliässad võiksid vähem ropendada, «sest me pole ju mingid räpparid,» tsiteerides pealiku.

Paar nädalat on möödas ja vägikaigast veatakse tänaseni. Verstappenil on plaanis Singapuris tehtut USAs korrata, mitte ropendamist, vaid ametlikel pressikonverentsidel napisõnaliste vastuste andmist.

BBC-ga vestelnud hollandlane rääkis: «Ma ei ole (FIAlt -T.G.) midagi kuulnud, minu jaoks ei muuda see midagi. Ma eelistan muidugi vähem rääkida, see on ainult boonuseks.»