Eesti rekordiga flirtinud Zirk tõusis Euroopa hooaja edetabelis neljandaks

Finaalis saadud tulemus 3.41,16 on Zirki karjääri paremuselt kolmas aeg. Euroopa jooksvas hooaja edetabelis tõusis eestlane neljandaks.

«Väga rahul tulemusega,» sõnas Zirk, kelle isiklik tippmark on kolm aastat tagasi ujutud 3.40,95, pärast finaali oma meediatiimile. «Võrreldes hommikuse eelujumisega teadsin, et pöörete kiiruses on varu ja sellele sai finaalis rohkem rõhku pööratud.»