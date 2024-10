Liider Neuville: kuivades oludes on auto hea, aga märgades...

Neuville (42.28,0) edestab Toyota sõitjat Sébastien Ogier'd 3,3 ja tiimikaaslast Ott Tänakult 6,3 sekundiga. Täna õhtul on kavas veel kaks katset, kogupikkusega 43,54 km.

«Ralli on küll veel varases faasis, aga hetkel on tunne hea. Mingil kombel tundsime ennast mugavalt ja tegime ka head läbimised, seega lihtsalt jätkasime samamoodi, ent ralli on veel pikk,» sõnas kõigest ühel katsel võidutsenud belglane Hyundai pressiteenistusele.

«Meil tuleb leida hea rütm, et sõidaksime turvaliselt, kuid samal ajal kiirust hoides. Aga õhtul ootab meid palju üllatusi ees,» jätkas ta.

Fraas «mingil kombel tundsime ennast mugavalt» oli muidugi huvitav: kas Neuville tundis ennast autos ebakindlalt? «Kui olud on kuivad, on auto enam-vähem, aga kui märjad, siis muutub tasakaal meeletult ja masin on metsikult alajuhitav. Seda oli näha nii neljandal kui ka viiendal katsel,» selgitas MM-sarja üldliider, kes punktitabelist tulenevalt saanud täna nautida ka parimat stardikohta.

Kas ja kui väga see talle kasuks on tulnud? «Kindlasti tuli see kasuks, eriti viiendal katsel, kus oli palju lõikekohti, kuid ülemäära suurt erinevust ma siiski ei näinud. Samas, õhtul [kui on kavas teised läbimised] on olud kõikide jaoks mudasemad,» sõnas ta.

Kesk-Euroopa ralli jätkub kell 16.14 seitsmenda katsega (26,69 km), mil saab pilku peal hoida SIIN.