Karjääri lõpust teatanud tennisetäht tegi ootamatult kannapöörde

30-aastase Collinsi kannapöörde põhjuseks on raskused eraelus või täpsemalt viljastumisel. Nimelt on teda terve karjääri seganud endometrioos ja kuna tema üks suuremaid unistusi on saada emaks, otsustaski ta aegsalt karjäärile joone alla tõmmata, et seejärel järgmisele eluetapile keskenduda. See üleminek ei osutunud aga nõnda lihtsalt, kui ta esialgu lootis.

«Kuigi olin elevil ja valmis oma tennisekarjääri tänavu tipus lõpetama, et seejärel pea ees järgmisesse elupeatükki sukelduda, pole asjad sujunud plaanipäraselt. Lisaks sellele, et olen viimastel kuudel pidanud tegelema erinevate terviseprobleemidega, olen käinud ka erinevate spetsialistide juures, et mõista paremini, kuidas saaksin liikuda oma unistuse poole ja luua pere,» kirjutas Collins ühismeediasse.

«Endometrioosi ja viljakusküsimusega tegelemine on paljude naiste jaoks väga suur väljakutse ja see on miski, millega ma aktiivselt tegelen. Usun täielikult sellesse tiimi, kellega koos töötan, lihtsalt selle kõigega tegelemine võtab rohkem aega, kui esialgu arvasin,» jätkas ameeriklanna, kes kavatseb seni, kuni muu elu paika loksub, ikkagi tenniseväljakutel endast maksimumi anda.