Korraldajate otsus sai Mikkelsenile saatuslikuks

Pealtnäha juhtus õnnetus vägagi süütus kohas, kuid tänavu alles neljandat etappi kaasa tegeva norralase sõnul sai määravaks eelmiste sõitjate poolt teele tõmmatud pori.

«Libisesin lihtsalt teelt välja. Siinsed tingimused olid väga keerulised ning üldse oli tegemist raske katsega. Vasakkurv oli lihtsalt libedam kui eeldasin ning nõnda ma teelt välja vastu aega libisesingi. Ja no, see tara oli ka korralik: nagu teiegi näete sai auto liiga palju kahjustada, et jätkata,» selgitas Mikkelsen väljaandele DirtFish.

Sealjuures väärib märkimist, et kui päeva esimestel katsetel olid korraldajad paigaldanud kurvidesse ohtralt lõikamisvastaseid (anti-cut) poste, siis viies katse oli just see, kus nendega n-ö koonerdati.

Tulemuseks rohkem lõikamisi ja seeläbi rohkem rajale tõmmatud pori, mis Mikkelsenile saatuslikuks sai. «Me üritasime hoida head kiirust ja suruda, aga lihtsalt keeruline oli hinnata, milline pidamine siin katsel on,» kostis norralane nõutult. «Me kaotasime eelmistel katsetel ka veidi aega, seega tahtsin siin lihtsalt uuesti rütmi leida: aga libisesime teelt välja.»

Nii tund aega pärast väljasõitu ei osanud Mikkelsen veel kommenteerida, kas ta auto on võimalik homseks uuesti töökorda saada. Küll võib eeldada, et pühapäeval - mil jagamisele lähevad uued punktid - on norralane tagasi rajal. Kui masin seda muidugi vähegi võimaldab.