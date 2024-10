Miljoneid teeniv vutitäht käis välja, et maksaks lapsele alimente 500 eurot kuus

Nimelt on Palhinha hetkel lahutamas oma lapseootel abikaasast Patrícia Palharest ning selle protsessi käigus on päevakorda tõusnud ka nende esimene lapse, kaheaastase poja hooldusõiguse küsimus.

Selles osas näib paar olevat üksmeelel, et lapse eestkostjaks saab ema, kuid erimeelsus ilmneb siis, kui jutt jõuab Palhinha poolt makstavate alimentideni. Nimelt käis portugallane esialgu välja, et ta maksaks iga kuu 500 eurot.

«Kõik olid šokeeritud, kui kuulsid, et mängija, kes teenib iga kuu vaat et miljoneid, käis välja, et maksaks oma lapsele 500 eurot kuus,» sõnas kohtuprotsessiga kursis olev allikas kohalikule väljaandele Flash. «Tean vanemaid, kes ei teeni isegi protsenti sellest, mis Palhinha teenib, kuid maksavad alimentideks rohkem.»