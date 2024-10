Neuville'i jahtiv Tänak andis mõista, et päris riski piiril ta veel ei kihuta

Kuidas meie mees päevaga rahule jäi? «Kokkuvõttes positiivne päev,» alustas ta õhtuses meediaalas kokkuvõttega. «Päev oli päris nõudlik, eriti need metsavahel kulgenud katsed, kuid neid ma isegi nautisin, sest mida keerulisem katse oli, seda paremini auto käitus. Hoopis ringrajalaadsed katsed olid need, kus sekundeid kaotasid, aga ralliteedel oli tunne hea.»

Kuigi Tänak ise jahib Neuville'i ja MM-tiitlit, tuleb tal kuklas kogu aeg meeles pidada tõsiasja, et tööandja Hyundai jaoks esmatähtsa meeskondliku tiitli jaoks on esmatähtis masin üldse finišisse tuua. Kui väga on ta seeläbi sunnitud kiiruse-turvalisuse tasakaalu otsima ning kui palju on tal tegelikult kiirusvaru?