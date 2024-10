VIDEO Lootus läinud: MM-tiitlit noolinud prantslane jäi valusalt teepervele

Yohan Rossel off the road on SS9 - Central European Rally 2024 #rally #wrc #crash pic.twitter.com/JQAmgaSp3U

Prantslase potentsiaalseks laeks jääb hooaja lõikes Rally2-klassi teine koht, punkte on tal 111. Liider Oliver Solbergil on 123 silma. Solbergile teatati 10. kiiruskatse lõpus otse-eetris, et Rossel katkestas, mispeale põrutas rootslane: "Mis sa teed, karma (karma is a b*tch).» Viide mõistagi siis prantslasele Tšiili MM-rallil määratud nominaalajale.