Manchester Unitedi peatreener süüdistab meediat valetamises

Manchester Unitedi hooaja algus on nii Inglismaa jalgpalli kõrgliigas kui ka Euroopa liigas olnud kesine. Premier League'is hoitakse seitsme vooru järel kaheksa punktiga 14. kohta, eurosarjas on seni tehtud vaid kaks viiki.

Koondisepausi eel oli Unitedi hoog eriti kehv: nad jäid võiduta viis mängu järjest, sel ajal kaotati liigas 0:3 Tottenham Hotspurile.

Inglismaa meedia spekuleeris, et 54-aastane hollandlane saab koondisepausi ajal hundipassi. Seda osaliselt seetõttu, et Unitedi juhatus kogunes eelmisel nädalal Londonis, et arutada klubi tuleviku üle.

Aga ten Hag jäi pukki ning juhendab Punaseid Kuradeid edasi. Peatreener kurtis reedel, et ajakirjanikud teevad talle ülekohut. "Osad teist valetavad, et luua narratiive ja kirjutada muinasjutte. Tean, et kogu klubi on minu taga. Ütlesin seda ka enne koondisemänge, aga need ajakirjanikud ei uskunud mind – nägin seda avaldatud lugudes. Klubi sees on kõik rahulikud," ütles ten Hag BBCle.

United pole viimase viie aasta jooksul kordagi jäänud kuus mängu järjest võiduta. Et seda vältida, peavad nad laupäeval koduväljakul alistama Brentfordi. Brentford võidutes viimati Unitedi kodus 1937. aastal. Thomas Franki hoolealused olid eelmisel hooajal võidule väga lähedal – nad juhtisid üleminutite alguses 1:0 –, ent suvel Napoliga liitunud endine Unitedi poolkaitsja Scott McTominay lõi lühikese ajaga kaks väravat ja pööras tulemuse pea peale.

"Mõistagi me pole õnnelikud selle üle, kus oleme," tõdes ten Hag. "Tulemused ei valeta, me pole olnud piisavalt head. Aga töötame edasi, jääme plaanile kindlaks ja usume, et meid saadab edu."

Standings provided by Sofascore