Tänak: peame suruma, meeskondlik heitlus Toyotaga läks väga teravaks

Et Tänaku tiitlirivaal, tiimikaaslane Thierry Neuville lõpetas laupäeva õhtu 11. katsel tehtud eksimusest tulenevalt neljandana, hiilis meie mees MM-sarja punktiarvestuses belglasele lähemale. Sellest hoolimata on Neuville'i edu Tänaku ees jätkuvalt 24 punkti ning homme läheb väljajagamisele veel 12 (7+5) punkti. Samas tuli Toyota meeskondlikus arvestuses Hyundaile veel lähemale

«Oli pingeline päev. Hommikul olid keerulised olud ja mul oli üks kehv katse, kus kaotasin liiga palju aega ja rütm polnud piisavalt hea. Pärastlõunal esimene katse oli kõige keerulisem, palju mulda. Nendes oludes töötas auto hästi, aga siis järgmised kaks katset olid juba liiga puhtad ja liiga hea pidamisega ning mu seadistus polnud nii headeks oludeks optimaalne. Küsimus oli seadistuses. Selle autoga ei ole kehv sõita, tunnen end autos hästi ja see on heades oludes väga kiire,» võttis Tänak päeva kokku.

Kui intervjueerija viitas Neuville'i veelgi keerulisemale päevale, vastas Tänak, et just tootjate seas läheb asi lahtiseks, sest Toyota hakkab väga lähedale jõudma.

Küsimusele, kas ta üritab endiselt Neuville'i vastu võidelda, lausus Tänak: «Minu vaatepunktist on tootjate võistlus see, mida saan muuta ja kus pean tulemust tegema. Mul pole muud valikut, kui jätkata surumis. Pole olemas strateegiat, millega saaksime mõlemat esikohta turvaliselt enda käes hoida. Peame surumist jätkama ja ka Neuville peab homme head punktid tooma.

Kas tiim lubab Neuville'iga võistelda?

Tänak: «Asi ei ole Neuville'is, asi on Toyotas. Kui Neuville on Toyotade ees, siis on teine asi.»

Hommikul oli tiim teatanud Tänakule, et ta sõidaks rahulikumalt ja ettevaatlikumalt (Neuville siis veel juhtis)? «See pidi olema keeruline, teades, et Toyotasid on vaja võita. Pärast seda, kui Andreas välja kukkus, oli tiimil keeruline valida riskimise ja kindlate punktide saamise vahel. Me ei saa võitlemata alla anda, ei saa kõike Jaapani etapiks jätta,» selgitas Tänak.