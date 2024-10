Hyundai pealik: ma ei käskinud Tänakul hoogu maha võtta

Laupäeva hommikusel esimesel katsel noppis Tänak kindla katsevõidu, ta edesta Neuville’i 7,3 sekundiga ja kerkis üldarvestuses teiseks, jäädes toonasest liidrist Neuville’ist vaid poole sekundi kaugusele.

Seepeal saatis Hyundai rallitiimi pealik ja kogu mootorispordiosakonna direktor Abiteboul eestlasele teate, et talle ei meeldinud nende liiga kiire katseaeg. Tänaku sõnul suruti Hyundai taktikaliselt nurka juba reedel, kui nende kolmas sõitja Andreas Mikkelsen vastu aeda sõitis ja katkestas. Nii jäi kogu surve Tänaku ja Neuville’i kanda, et tuua meeskondlikke punkte.

Abiteboul selgitas, et ta ei palunud Tänakul hoogu maha võtta, vaid kaaluda sellega kaasnevaid riske. «Me ei taha tegelikult, et nad mingi kindla aja sõitmiseks hoogu maha võtaksid, see on tõesti risk. Ja ma ei ole positsioonil, et anda mingit hinnangut sellele, kui palju riske sõitjad võtavad.

Kui enesekindlus on olemas, ausalt öeldes võivad nad olla ülikiired ja see on hea. Ja samamoodi võivad nad olla aeglasemad, kui enesekindlust pole, ja võtta sellega isegi suuremaid riske. Ehk et tegelikult me räägime riskide võtmise tähtsusest, mitte isegi sellest, kui kiiresti keegi sõidab. Need on kaks täiesti erinevat asja,» ütles Abiteboul laupäeva õhtul DirtFishile.

Prantslane lükkas tagasi väite nagu palutaks Tänakul sõita turvalisemalt, kui Neuville, et säilitada Hyundai esikohta meeskondlikkus punktitabelis. «Praegu vajame kõigi panust. Näete, kui tihe see (võitlus Toyotaga – toim) on. Siinne ralli on mõlema MM-tiitli arvestuses pingeline, eriti meeskondlik järjestus. Täna õhtul on see veelgi tihedam. Vajame igaühe panust ja ta [Ott] saab homme vabalt sõita,» jäi Abiteboul endale kindlaks.

Laupäeval jagati välja Kesk-Euroopa ralli esimesed punktid ning Sébastien Ogier (Toyota) kannul teiseks tulnud Tänak suutis sõiduvigade tõttu neljandaks langenud Neuville’ile viis punkti lähemale ronida.

Ehk esimese MM-tiitli suunas liikuvast Neuville’ist lahutab eestlast nüüd 29 punkti asemel 24. Neuville kindlustab aga endale MM-tiitli, kui teenib pühapäeval Tänakust seitse punkti rohkem, ega loovuta Sebastién Ogier’ile rohkem kui kaks ja Elfyn Evansile 13 punkti.

Meeskondlikus arvestuses tuli aga Toyota Hyundaile lähemale kuue punkti võtta, neid lahutab nüüd 11 punkti. Täna on eelviimasel MM-etapil kavas neli katset, mis kõik sõidetakse Saksamaa pinnal.