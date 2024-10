Tänakuga madistav Ogier: väljaspool võistlust oleme head sõbrad

Ogier alustas laupäeva teisena, kuid pärast esikohta hoidnud Thierry Neuville’i ekslemist rajapervel tõusis ta liidriks. Tänak jätkas hea tempoga sõitmist ja liikus pidevalt prantslasele lähemale, kuid mööda ei saanud ja nii teenis ta 18 punkti, Tänak 15.

«See oli tõesti hea võitlus. Ott oli esimestel katsetel tõesti ja ka mõlemal juhul, kui rehvid pidasid paremini. Pidime sellele reageerima. Vahe oli tõesti väike, üritasime kahel viimasel katsel suruda. Suutsime veidi tagasi võtta, aga viis sekundit pole. Sarnast lähenemist läheb meil vaja ka homme,» vahendas Ogier mõtteid rallit.fi.

Sébastien Ogier ja Ott Tänak 2017. aastal. Foto: @World/M-Sport

Ogier ja Tänak, kes olid 2017. aastal M-Spordi meeskonnas ka tiimikaaslased, on aastate jooksul pidanud palju häid duelle ning Ogier hindab eestlast väga. «Eelkõige sel hooajal oleme pidanud palju häid lahinguid ja see on olnud nauditav. Ma austan teda väga.

Väljaspool võistlust oleme head sõbrad, aga loomulikult, kui kiivrid pähe paneme tuleb võitlus kõva. Muidugi tahame teineteist võita. Oleme praegu ainsad maailmameistrid, kes on võistlustules ja kui maailmameistrid üksteisega võistlevad, on see alati lõbus,» lisas Ogier.

Neuville läks Kesk-Euroopa MM-rallile vastu 29-punktilise edumaaga Tänaku ees ning belglasel on vaja teenida eestlasest kaks punkti rohkem, siis on ta suure tõenäosusega endale MM-tiitli kindlustanud. Praegu aga ei paista, et Neuville asjad Tšehhi, Saksamaa ja Austria teedel selgeks teeb ning ilmselt otsustatakse sõitjate ja meeskondlik MM-tiitel viimasel etapil novembris Jaapanis.

«Kõige tähtsam on homme saada maksimumpunktid. Aga ma ei mõtle sellele üldse. Tootjate poolelt saime vist kuus punkti (rohkem kui Hyundai – toim). Pühapäev on siiski põhieesmärk,» rõhutas Ogier.

Täna on eelviimasel MM-etapil kavas neli katset, mis kõik sõidetakse Saksamaa pinnal.