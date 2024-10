Kuuekordne olümpiavõitja põeb surmavat haigust

48-aastane šotlane avaldas selle aasta alguses, et tal diagnoositi vähk. Ajalehele Sunday Times antud intervjuus ütleb ta, et on juba aasta aega teadnud, et tema vähk on surmav.

«Nii imelik, kui see ka ei tundu, aga see on loodus. Teate, me kõik sündisime ja kõik sureme ning see on vaid osa protsessist. Sa tuletad endale meelde, et mul on ikka vedanud, et on olemas ravimid, mida ma saan kasutada ja see hoiab haigust tagasi nii kaua kui võimalik,» rääkis Hoy ajalehele.