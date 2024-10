Ogier'ga juhtunu lõi Tänaku viimase katse eel rivist välja

Kindlalt oma asja ajades sillutas saarlane endale kenasti teed. Kui Ogier eelviimasel, 17. katsel teelt välja sõitis , oli põhimõtteliselt selge, et võit kuulub Tänakule. Küsimus oli vaid selles, kui palju õnnestub veel tiimikaaslase Thierry Neuville'i vastu viimaseks etapiks vahet vähendada.

Vastus: natukene, aga võinuks ka rohkem. Eestlane sõidab koju 22, belglane 18 punktiga. Ehk viimaseks MM-etapiks sulas Neuville edu 29 pealt 25-le. Kuna maksimaalselt saab ühelt rallilt teenida 30 silma, on meie mehe võimalused vaid teoreetilised. Tõsi, nii palju sai selgeks, et võitlus jääb Hyundai siseasjaks.