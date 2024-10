Eesti vibulaskur tuli MK-sarja finaaletapil teiseks ja noppis priske auhinnaraha

«See võistlus on olnud täis pööraseid emotsioone. Kaks päeva tagasi arvasin, et pean võistluse pooleli jätma, kuna õlg oli nii valus, et vibu üles vinnata oli võimatu. Tükike minu hõbedat on kõikidele suurepärastele füsiodele, arstidele ja vabatahtlikutele, kes koguaeg mind aitasid. Perfektne «underdogi» lugu. Väiksena tundus selline suur lava võimatu saavutus, aga tänasega saan enda üle uhke olla,» ütles Paas pressiteate vahendusel.