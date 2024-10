Kolmandat rallit järjest avarii teinud Ogier: olen enda peale väga pahane

Toyota tiimipealik Latvala kinnitas, et tema teada sai Ogier' auto nii kõvasti kannatada, et jätkata polnud võimalik. «Ma pole temaga veel rääkinud. Ootasin uut infot. Takal (Takamoto Katsuta – toim) palusime hommikul suruda. Tema roll on nüüd väga tähtis. Taka on tubli olnud. Kui ta nii edasi paneb, aitab see meid kõvasti,» vastas Latvala küsimusele, kas ta on nüüd Toyota esisõitja rolli kandva Elfyn Evansiga juba punktikatse eel plaani arutatud. Jutt käib mõistagi võistkondlikust MM-tiitlist, sest individuaalne madin jääb nüüd kindlasti Hyundai siseasjaks.