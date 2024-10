Ott Tänak tiitliheitlusest: lootus sureb viimasena

Pühapäeva arvestuses neljandaks jäänud ja punktikatselt nulli saanud Tänak vajab sõitjate MM-tiitli võitmiseks väikest sorti imet – ta peab teenima peaaegu maksimumpunktid ning lootma, et Neuville katkestaks. Samal ajal on ka tootjate arvestuses põnev: Hyundai edestab Toyotat 15 punktiga.

Olukord on raske, aga kuniks matemaatiliselt on MM-tiitel võimalik, on hästi. «Teadupärast lootus sureb viimasena. Vaatame jooksvalt, ka tootjate arvestuses on seis lahtine. Jaapanis on asju, mille nimel võidelda,» ütles Tänak.