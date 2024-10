Neuville usub, et väärib MM-tiitlit rohkem kui teised

Hooaja lõpuni on jäänud vaid Jaapani etapp, Neuville edestab lähimat jälitajata Ott Tänakut 25 silmaga. Tänak võitis küll Kesk-Euroopa ralli, ent teenis kokku 22 punkti. Laual on veel 30 punkti, seega Neuville'i edu on pigem turvaline.