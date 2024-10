Muutunud reeglid täitsid Kerr Kriisa soovi

Ta selgitas Kentucky korvpallimeeskonna sotsiaalmeediavideos, et eelistab seda numbrit, sest tema isa Valmo Kriisa särginumber oli 7. "Ma ei tahtnud täpselt sama numbrit valida, seega valisin 77, sest see on nagu järgmise põlvkonna teema. Enne USAsse tulemist kandsin samuti 77t, kuid NCAAs oli reegel, et suuri särginumbreid ei tohi kasutada. Ma ei saa siiani aru, miks, aga nüüd muudeti see ära," rääkis Kriisa.