Neuville'il on Tänaku alistamiseks valemid selged

Belglase suuremad lootused jäid laupäeva, kui ta sõiduvea tõttu Hyundaiga paarkümmend sekundit kraavis ukerdas. Hullemast õnnestus siiski pääseda. Pärast Sebastien Ogier' katkestamist eelviimasel kiiruskatsel tõusis Neuville ka laupäeva arvestuses neljandalt kohalt kolmandaks ning teenis veidi lisa ka pühapäeva eest.

Tiimi vaatevinklist sai töö nii palju ära tehtud, et individuaalne võitlus jääb kuu aja pärast, hooaja finaalis Hyundai siseasjaks. Ott Tänak teenis Kesk-Euroopa ralliga 22, Neuville 18 punkti. Enne viimast rallit lahutab neid 25 silma.

«Punktikatse läks hästi, saime Tänakult punkte võidetud. Lõpuks kaotasime kogu etapiga vaid neli punkti. Kokkuvõttes on 25-punktiline edu mugav, aga nõuab meilt Jaapanis head sõitu, ent me ei pea liiga palju riskima. Eesmärk oligi Jaapaniks mõnus edu saada. See õnnestus,» arutles Neuville usutluses Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

«Muidugi oleme kurvad, et laupäeva lõunal nii läks, sest võitlesime võidu eest. Aga lõpuks suutsime peamise eesmärgi selgelt täita. Vaadates pühapäevased teeolusid, siis ma ei usugi, et oleksime pidanud [päeva] võidu eest võitlema.»

Samas ei saa Neuville vaid endale mõelda. Võistkondlikus arvestuses sulas Hyundai edu Toyota ees 17 punktilt 15-le. See tähendab, et konkurentidele võiks koduteedel piisata näiteks kaksikvõidust ja tugevast pühapäevast.

«Oleme stabiilselt esinenud. Kui Keenia välja arvata, on meil olnud vastupidav auto. Tiim teeb kõik, et meile anda ka viimaseks vooruks parim võimalik masin,» arutles Neuville.

«Võistkondlik tiitel on laual, me peame tiimi aitama, aga ärme unusta, et rajal on ka kolmas auto, kes võib punkte teenida,» jätkas ta.

«Me teame oma sihti, ning mida selle saavutamiseks tuleb teha. Isegi, kui asjad lähevad aia taha, siis jääb meile ikka pühapäev, kust on võimalik teenida 12 punkti. Meie peame koguma kuus. Oleme väga heas positsioonis. Kui teeme oma töö ära, siis saame ka tasu.»

21. novembril algaval Jaapani rallil istub teist võistlust järjest kolmandasse i20 masinasse Andreas Mikkelsen. Kesk-Euroopas pudenes ta kõrgest mängust viienda katse avarii tõttu, kuid punktikatsel oli ta teine.