Latvala näeb süüd nii Ogier'l kui ka Rovanperäl

Eelnimetatud ässad näitasidki hooaja jooksul korduvalt pöörast kiirust. Aga sisse sattus ka ootamatult palju apse. Ogier on suuresti oma vigade tõttu tippmängust pudenenud kolmel viimasel MM-etapil, Rovanperäl on apse sisse tulnud täpselt sama paljudel rallidel. Samas on nad kahe peale võitnud 12st peetud mõõduvõtust 7 (3 vs. 4).