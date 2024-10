Vene ja Rosenthali korralik mäng kaotusest ei päästnud, Baskonia üllatas koduliigas

Stargardi Spojniale külla sõitnud Ostrow läks alguses 8:0 juhtima, veerandaja lõpuks oli edu poole väiksem. Poolajapausile minnes juhtis Ostrow ühe punktiga, otsustavale veerandile minnes oli edu kuus punkti.

Rosenthal viskas 10 punkti, võttis seitse lauda ja andis kuus korvisöötu. Vene lisas 14 sanga. Punktid on ilusad, kuid viskepäev oli kehv: Rosenthal pani kõik kuus kolmepunkti viset mööda, Vene tabas kaheksast kaks. Ostrowi parimana viskas 20 punkti poolakas Paxson Wojcik. Võitjate parim oli 20 punkti ja seitsme lauapalliga ameeriklane Luther Muhammad.

Ostrow on Poola kõrgliigas võitnud ühe ja kaotanud kaks mängu. Spojnia on võitnud kaks matši.

Joonas Riismaa koduklubi Cantu alistas Itaalia esiliigas Livorno Libertase 83:80. Riismaa viibis väljakul ligi 26 minutit ning viskas kõik viis viset mööda. Kui punkte ei tulnud, siis viis lauapalli tulid. Cantu on seni võitnud kuuest mängust viis, Libertas on piirdunud kahega.

Sander Raieste leivaisa Vitoria-Gasteizi Baskonial on probleeme vigastustega, kuid see ei tähenda, et ei võiks koduliigas võita Barcelonat 93:89. Lisaks Raiestele puudusid koosseisust ka põhimehed Tadas Sedekerskis, Nikos Rogkavopoulus ja Kamar Baldwin. Baskonia võidu aluseks oli tugev teine veerandaeg, mis võideti 20:12. Baskonia juhtis terve teine poolaeg.