Üllatus? Rovanperä ei aita Toyotat ka hooaja viimasel etapil

Pole saladus, et noor soomlane pidigi tänavu osalema vaid osakoormusega. Rovanperä kalendrit pole otseselt kordagi pikalt ette avaldatud, ent jäi mulje, et kuu aja pärast Jaapanis saadab Toyota tulle kogu oma kaardiväe. Nüüd selgus, et siiski mitte!

«Kalle ei võistle Jaapanis. Tal oli plaanis pool hooaega ja see on täis,» ütles Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala usutluses DirtFishile.

Tõsi, Rovanperä on juba osalenud seitsmel etapil (13st) ehk enam kui pooltel. Samas tuli Sebastien Ogier tiimile vastu. Augustis pärast Soome ralli võitu otsustas ta hooaja lõpu täismahus kaasa teha, kuigi esialgu Tšiili ja Kesk-Euroopa plaanis polnud. Siiski tasub silmas pidada, et prantslasel oli reaalne võimalus teenida ka individuaalne MM-tiitel.

Praeguseks on see lootus aga kustunud. Ogier on kolmel viimasel rallil teinud sõiduvea, mis maksnud kõrge lõppkoha. Kui Kreekas ja Tšiilis sai ta mingid punktid kätte, siis Kesk-Euroopast tuli nulliring.

Rovanperä puudumine tuli üllatusena ka Hyundai tiimipealikule Cyril Abiteboulile. «Raske on teise tiimi sisedünaamikat hinnata, nii et ma ei hakka seda kommenteerima. Ma ei tea, miks nii läks. Aga tean, et meie elu teeb see kindlasti veidi lihtsamaks.»

Võistkondlikult on Toyotal võimalus säilinud. 21. novembril algava Jaapani ralli eel jäädakse Hyundaist maha 15 punktiga. Kastanid peavad tulest tooma Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Lõuna-Korea autotootja paneb vastu Thierry Neuville'i, Ott Tänaku ja Andreas Mikkelseni.