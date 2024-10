12 jardi Liverpool murrab pead: kas Slot ongi parem kui Klopp?

Käimasolev Premier League'i hooaeg on viimaste aastatega võrreldes erinev mitmel moel. Kuigi suluseisusüsteem on sama – paljureklaamitud poolautomaatne süsteem pole end näole andnud – ning kohtunike otsused tekitavad jätkuvalt palju arutelu (selllest pisut ka allpool), siis sedapuhku on võistlustules viis uut peatreenerit, nende seas ka Slot.