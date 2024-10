Aasta treeneri Henry Heina õpilane siirdub USAsse

Suvel Euroopa meistrivõistlustel 50 meetri liblikujumises poolfinaali pääsenud Boitšuk valis Arkansase, sest kool pakkus talle kõiki võimalusi, mida otsis. «Arkansasel on võrreldes teiste koolidega parem asukoht ning mul on võimalik palju Eestis käia,» ütles Boitšuk PriitSwimile ja lisas, et alustab uues koolis treeningutega juba jaanuaris.