F1-sarjas õudse avarii teinud eestlane: mäletan vaid starti ja päästepaati, vahepealne on suur lünk

«Iga kord, kui me paati istume ja ennast rihmadega laseme kinni tõmmata, siis teame, et võime õnnetuse sattuda. Hirm on ikka, oleme sellega arvestanud. See käib minu spordialaga kaasas,» sõnas möödunud nädalavahetusel Hiinas õudse avarii läbi elanud Eesti veemotosportlane Stefan Arand.