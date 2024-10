Pausilt hea hooga naasnud Takamoto Katsuta: nägin, kes minust päriselt hoolivad

Katsuta lõpetas Kesk-Euroopa ralli neljanda kohaga ning oli pühapäevases arvestuses kõigist kiirem. Ta ütleb, et vahepealne paus andis võimaluse olukorda analüüsida. "Nägin nüüd, kes mind tõeliselt toetavad ja keda peaksin kuulama. Hindan neid väga," ütleb Katsuta Rallit.fi-le.

Ta usub, et elus võib tulla ette raskeid hetk, kuid neist on võimalik üle saada. "Aga viimased paar kuud on olnud mu elu kõige raskemad," lisab 31-aastane jaapanlane.

Katsuta on läbi karjääri näidanud, et tal on kiirust, kuid vajaka jääb stabiilsusest. Kesk-Euroopas olid mõlemad komponendid olemas, eriti just pühapäeval. Toyotal oli võistkondade arvestuses hädasti tarvis punkte ning kui Sebastien Ogier katkestas liidrikohalt, võttis Katsuta pühapäevast maksimumi, võites lisaks päevale ka punktikatse.

Hyundai edestab viimase etapi eel tootjate arvestuses Toyotat 15 punktiga, Kesk-Euroopa eel oli vahe natukene suurem. "Oli tõeliselt tore lõpp nädalavahetusele. Pühapäeval andsin endast lihtsalt parima ja proovisin võtta meeskonnale nii palju punkte kui võimalik. See oli täpselt see, mida meeskond soovis. Ootasin kogu nädalavahetuse võimalust, et korralikult suruda, ja kui see saabus, nautisin," lausub Katsuta õnnelikult.

Ta jätkab: "Kõige olulisem oli see, et jõudsin finišisse. See oli tähtsam kui pühapäeva ja punktikatse võitmine, sest kui oleksin esimesel rallil pärast pausi katkestanud, olnuks see vaimselt väga keeruline. Kuulujutud minu tuleviku osas ajasid mind segadusse. Tore, et suutsin surve all toime tulla ja teha hea ralli. Nüüd on veidi hingamisruumi. Tunnen, et lõpuks tegin seda, mida meeskond mul ootas."

WRC-sarja hooaja viimane etapp sõidetakse 18. kuni 21. novembril Jaapanis. Sõitjate arvestuses hoiab liidrikohta Thierry Neuville, kes edestab oma Hyundai meeskonnakaaslast Ott Tänakut 25 punktiga. Laual on veel 30 punkti.