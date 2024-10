Vastasele rusikaga näkku löönud endine Narva Transi jalgpallur sai pika mängukeelu

«Mängu järel surusin kätt osa Pärnu mängijatega. Aga ainult nendega, kel oli piisavalt väärikust, et mind mängu ajal mitte provotseerida. Ühe minu poole pöördunud mängija kätlemisest keeldusingi, läksin otse riietusruumide poole. Siis see poiss [Pulst] välja ilmuski,» rääkis Nemsadze Postimehele.

Pärast intsidenti lõpetas Narva Trans Nemsadzega töölepingu. Distsiplinaarkaristuste registris on kirjas, et grusiinil on võistlemise keeld EJL egiidi all toimuvatel võistlustel kuni järgmise aasta 10. oktoobrini.