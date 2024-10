Tänaku lähim abiline tegi MM-rallil raske avarii

Dakari rallil koos eestlasega osalev leedukas Benediktas Vanagas kirjutas oma Facebooki lehel: «Mul on ebameeldivaid uudiseid. Kesk-Euroopas toimunud autoralli MMil juhtus Kuldaril töö käigus õnnetus. Tal on murtud selgroog ning ta vajab operatsiooni. Nüüd korraldatakse tema transport koju, kus Eesti arstid võtavad üle Kuldari edasise ravi. Kuldari tervis on praegu kõige olulisem.»