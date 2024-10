100 tippjalgpallurit nõuavad FIFA-lt skandaalse sponsorlepingu lõpetamist

Riiklik naftafirma Aramco kuulutati aprillis FIFA suureks ülemaailmseks partneriks ning selle tulemusena on ettevõte 2026. aasta meeste ja 2027. aasta naiste jalgpalli MMi suursponsor. The Athleticu andmetel on 106 naisjalgpallurit allkirjastanud FIFA presidendile Gianni Infantinole avaliku kirja, milles kritiseeritakse partnerlust naftafirmaga.