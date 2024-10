Kõrgelt hinnatud Tänak pidas tiimipealiku susimisele hiilgavalt vastu

Võib arvata, et tema vaimsele seisundile ei aidanud kaasa tiimipealiku Cyril Abitebouli laupäeva hommikune sõnum, kus prantslane tuletas eestlasele talle meelde, et viimane mõõdaks oma riski ehk põhimõtteliselt käskis tal aeglasemalt sõita. Peab kahtlema sellise sõnumi mõttekuses sõitjale, kes on täiesti keskendunud ja teab, mida ta peab tegema.

Kohati mõjub Tänak üsna mureliku ja keerulisena, aga ta on tark sõitja, kellel on palju kogemusi. See, kuidas sa selliste sõitjatega nagu Tänaku ja Neuville'ga hakkama saad näitab, kui hästi läheb meeskonnal. Abiteboulil õnnestub see üheksa korda kümnest.