Mongoolia profitiim kolis Eestisse ja palkas siinsed väledamad ratturid

Võistkond hakkab sõitma sinimustvalge lipu all ning selle tuumik koosneb Eesti ratturitest, kelle ümber kogu süsteem üles ehitatakse: Martin Laas, Mihkel Räim, Gleb Karpenko ja Oskar Nisu.

Loodava meeskonna hiinlasest juht Chen Xiaoyang tõdes, et eestlased tegid sel aastal suurepärase hooaja, mille vältel saavutati 11 UCI kategooria profivõitu. «Nii head hooaega ei suutnud isegi mina ette kujutada. Eestlaste panus meeskonda on niivõrd suur, et otsustasin koostööd teha Eesti Jalgratturite Liiduga ning meeskonna hoopis Eestis registreerida.