Jalgpalli superstaar proovib kätt profitennises

2019. aastal jalgpallurikarjäärist loobunud 45-aastane Forlan osaleb Montevideos Uruguay Openil paarismängus, tema partneriks on argentiinlane Federico Coriaga.

Tennisemäng ei ole Forlani jaoks uus hobi. Teismelisena peeti teda isegi paljutõotavaks tennisistiks, kuid ta otsustas jalgpalli kasuks. Nüüd, pärast jalgpalliga lõpparve tegemist, on ta aga osalenud ITF Masters turniiridel, viimati 45-aastaste ja vanemate kategoorias.

Kuid Montevideo Openiga ei tee Forlan enam nalja, sest tegemist on tunnustatud ATP turniiriga ja see kuulub tugevuselt Challenger turniiride sekka ning Forlan pääses tabelisse tänu vabapääsmele.

Tema paarismängupartner Coria on üksikmängu maailma edetabelis 101. kohal, mullu veebruaris oli ta aga koguni 49. real. Paarismängu edetabelis on Coria 407. kohal, parim tulemus on 238. positsioon.