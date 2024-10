VIDEO Alkoholijoobes ametnik tungis matšeetega jalgpallimängule

Crasna Moftinu Mici treener Amansio Racz jutustas meediale, et hullunud meest taltsutasid üks treener ja mängija, kes ta peatasid. «See oli tõeline mõõk, matšeete! See polnud mingi mänguasi! Oli selge, et ta oli purjus. See ei tundu aastal 2024 normaalne. Mõõgaga platsile minna... no kus me elame?» küsis Racz, vahendas sport.ro.