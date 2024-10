Hyundai uus ralliauto rivaali ei hirmuta

Rahvusvahelisele autoliidule (FIA) tuleb kindlaks ajaks esitada järgmisel aastal plaanitavad muutused ralliautode kallal. Nüüd on neid dokumente jagatud tiimide vahel ning Toyota tehnikaboss avaldas, et konkurendi tööplaan teda eriti ei üllata.

«Mul oli nende paberimajandust nähes üsna hea meel. Kui ma dokumendi lahti tegin, et näha nende homologeerimise plaane, siis ootasin palju... ütleme, et ootasin, et dokument ajab mind vihale. Aeg annab arutust,» kõlas Fowleri esimene kommentaar DirtFishile.

Toyota tehnikadirektor Tom Fowler. Foto: Sander Ilvest

Seejärel selgitas Fowler, et 2022. aastal kasutusele võetud Rally1-autode esialgses arendusfaasis sai Toyota oma tööga paremini hakkama kui Hyundai. Viimasel ajal on aga Lõuna-Korea tiim astunud Jaapani konkurendile kandadele ning Fowleri arvates on nad päris võrdsed.

«Kuna Hyundai on teinud palju suuri samme ja on nüüdseks meiega vähemalt võrdne, siis iga väike asi, mida keegi uuendab, annab talle eelise. Seda näeme ka võistlustel, mõni kord on natuke parem i20, siis jälle meie Yaris. Probleem seisneb selles, et see avaldab palju survet sõitjatele,» selgitas Fowler, et võimalikult võrdsed autod võivad asetada sõitjate õlule rohkem pingeid.

Fowler kergitas aga veidike saladuseloori, mida on oodata jaanuaris Toyota Yaris Rally1-auto uuelt versioonilt. «Meil on päris palju asju, mida järgmiseks aastaks välja töötame. Oleme üsna kindlad, et suudame juba Monte Carlos mootori, jõuallika ja käigukasti asjus sammu edasi teha,» täpsustas ta.

Tänavune MM-hooaeg lõpeb 21.–23. novembrini toimuva Jaapani ralliga. 2025. aasta esimene MM-ralli toimub 23.–26. jaanuarini Monte Carlos. Kokku on järgmisel hooajal kavas 14 etappi.